HERE Technologies Inginer Software Salarii în Mumbai Metropolitan Region

Compensația pentru Inginer Software in Mumbai Metropolitan Region la HERE Technologies variază de la ₹3.67M pe year pentru L5 la ₹5.76M pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in Mumbai Metropolitan Region totalizează ₹2.48M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HERE Technologies. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Nivel de intrare ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Vizualizează 2 Mai multe niveluri

