Compensația pentru Inginer Software in Mumbai Metropolitan Region la HERE Technologies variază de la ₹3.67M pe year pentru L5 la ₹5.76M pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in Mumbai Metropolitan Region totalizează ₹2.48M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HERE Technologies. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
