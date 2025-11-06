HERE Technologies Inginer Software Salarii în Greater Chicago Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Chicago Area la HERE Technologies variază de la $109K pe year pentru L6 la $188K pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in Greater Chicago Area totalizează $120K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HERE Technologies. Ultima actualizare: 11/6/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Nivel de intrare ) $ -- $ -- $ -- $ -- L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $110K $110K $0 $0 L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus

