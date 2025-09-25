Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in India la HERE Technologies totalizează ₹1.85M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HERE Technologies.

Pachetul Median
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total pe an
₹1.85M
Nivel
L8
Salariu de bază
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la HERE Technologies?

₹13.94M

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at HERE Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹6,273,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HERE Technologies for the Manager de Produs role in India is ₹1,847,218.

Alte Resurse