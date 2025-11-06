Director de Companii
Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in Mumbai Metropolitan Region la HERE Technologies variază de la ₹3.91M pe year pentru L5 la ₹1.65M pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in Mumbai Metropolitan Region totalizează ₹2.25M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HERE Technologies. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de ₹17,957,761. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la HERE Technologies pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Mumbai Metropolitan Region este ₹2,102,805.

