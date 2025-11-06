HERE Technologies Specialist în Știința Datelor Salarii în Mumbai Metropolitan Region

Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in Mumbai Metropolitan Region la HERE Technologies variază de la ₹3.91M pe year pentru L5 la ₹1.65M pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in Mumbai Metropolitan Region totalizează ₹2.25M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HERE Technologies. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L5 ₹3.91M ₹3.91M ₹0 ₹0 L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹1.65M ₹1.65M ₹0 ₹0 L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Vizualizează 6 Mai multe niveluri

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( INR ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Fii notificat despre salarii noi Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la HERE Technologies ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Specialist în Știința Datelor oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.