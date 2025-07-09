Director de Companii
Herbalife Salarii

Salariul de la Herbalife variază de la $17,966 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $240,790 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Herbalife. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Median $140K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Date
$18K
Designer de Produs
$129K

Manager de Produs
$241K
Manager Inginerie Software
$169K
Arhitect de Soluții
$92.3K
Manager Program Tehnic
$168K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Herbalife este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $240,790. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Herbalife este $140,000.

