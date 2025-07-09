Director de Companii
Hepsiburada Salarii

Salariul de la Hepsiburada variază de la $21,561 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $71,935 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hepsiburada. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $33K
Data Scientist
$21.6K
Manager Inginerie Software
$71.9K

Întrebări frecvente

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Hepsiburada è Manager Inginerie Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $71,935. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Hepsiburada è $33,000.

