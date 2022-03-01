Henry Ford Health System Salarii

Salariul de la Henry Ford Health System variază de la $94,554 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $169,150 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Henry Ford Health System . Ultima actualizare: 9/14/2025