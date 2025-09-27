Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Colombia la Henkel variază de la COP 42.23M la COP 59.96M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Henkel. Ultima actualizare: 9/27/2025
Compensația Totală Medie
