Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Colombia la Henkel variază de la COP 42.23M la COP 59.96M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Henkel. Última actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

COP 47.97M - COP 56.83M
Colombia
Interval Comun
Interval Posibil
COP 42.23MCOP 47.97MCOP 56.83MCOP 59.96M
Interval Comun
Interval Posibil

COP 645.83M

Care sunt nivelurile de carieră la Henkel?

Întrebări frecvente

