Pachetul median de compensație pentru Analist de Date in United States la HealthStream totalizează $72.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HealthStream. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
HealthStream
Data Analyst
Nashville, TN
Total pe an
$72.5K
Nivel
hidden
Salariu de bază
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$2.5K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la HealthStream?

$160K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la HealthStream in United States ajunge la o compensație totală anuală de $85,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la HealthStream pentru rolul de Analist de Date in United States este $72,500.

Alte Resurse