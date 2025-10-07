Director de Companii
HCSC
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in United States la HCSC totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la HCSC. Ultima actualizare: 10/7/2025

Pachetul Median
Software Engineer
Chicago, IL
Total pe an
$120K
Nivel
Grade 17
Salariu de bază
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la HCSC?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la HCSC in United States ajunge la o compensație totală anuală de $180,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la HCSC pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in United States este $82,000.

Alte Resurse