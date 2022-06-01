Director de Companii
Hays
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Hays Salarii

Salariul de la Hays variază de la $12,902 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $163,439 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hays. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Vânzări
Median $118K
Asistent Administrativ
$35.4K
Data Scientist
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Designer Grafic
$59.3K
Resurse Umane
$62.7K
Manager de Proiect
$56.2K
Recrutor
$12.9K
Inginer Software
$42.6K
Manager Inginerie Software
$163K
Arhitect de Soluții
$95.9K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Hays is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,439. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hays is $60,967.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Hays

Companii Similare

  • OZON
  • Stewart Title
  • Franklin Templeton
  • SelectQuote
  • MakeMyTrip
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse