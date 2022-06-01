Hays Salarii

Salariul de la Hays variază de la $12,902 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $163,439 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hays . Ultima actualizare: 9/3/2025