Hawaiian Airlines Salarii

Salariul de la Hawaiian Airlines variază de la $61,200 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $145,725 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hawaiian Airlines. Ultima actualizare: 11/23/2025

Inginer Software
Median $112K
Analist de Afaceri
$89.6K
Designer de Produs
$61.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Program
$146K
Vânzări
$65.3K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Hawaiian Airlines este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $145,725. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hawaiian Airlines este $89,550.

