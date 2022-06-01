Director de Companii
Havas
Havas Salarii

Salariul de la Havas variază de la $4,975 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $129,350 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Havas. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Designer de Produs
Median $45.6K
Dezvoltare Afaceri
$49K
Șef de Cabinet
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Date
$29.3K
Resurse Umane
$100K
Marketing
$22.7K
Operațiuni Marketing
$129K
Inginer Software
$5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Havas este Operațiuni Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $129,350. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Havas este $47,318.

