Director de Companii
Havas Media Group
Havas Media Group Analist de Date Salarii în New York City Area

Compensația totală medie pentru Analist de Date in New York City Area la Havas Media Group variază de la $141K la $197K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Havas Media Group. Ultima actualizare: 11/6/2025

Compensația Totală Medie

$153K - $185K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$141K$153K$185K$197K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Havas Media Group in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $197,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Havas Media Group pentru rolul de Analist de Date in New York City Area este $141,100.

