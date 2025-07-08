Director de Companii
Haus
Haus Salarii

Salariul de la Haus variază de la $140,700 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $199,000 pentru un Operațiuni Venituri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Haus. Ultima actualizare: 11/23/2025

Operațiuni Venituri
$199K
Inginer Software
$141K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Haus este Operațiuni Venituri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $199,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Haus este $169,850.

