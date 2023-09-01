Hashmap Salarii

Salariul de la Hashmap variază de la $145,725 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $235,740 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hashmap . Ultima actualizare: 11/23/2025