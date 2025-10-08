Director de Companii
Harvey
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Full-Stack

  • San Francisco Bay Area

Harvey Inginer Software Full-Stack Salarii în San Francisco Bay Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in San Francisco Bay Area la Harvey totalizează $225K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Harvey. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
Harvey
Software Engineer
San Francisco, CA
Total pe an
$225K
Nivel
L4
Salariu de bază
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Harvey?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Harvey in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $340,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Harvey pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in San Francisco Bay Area este $210,000.

Alte Resurse