  • Salarii
  • Postdoctoral Fellow

  • Toate salariile Postdoctoral Fellow

Harvard University Postdoctoral Fellow Salarii

Pachetul median de compensație pentru Postdoctoral Fellow in United States la Harvard University totalizează $76K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Harvard University. Ultima actualizare: 12/1/2025

Pachetul Median
company icon
Harvard University
Postdoctoral Fellow
Cambridge, MA
Total pe an
$76K
Nivel
-
Salariu de bază
$76K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Harvard University?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Postdoctoral Fellow la Harvard University in United States ajunge la o compensație totală anuală de $96,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Harvard University pentru rolul de Postdoctoral Fellow in United States este $76,000.

Alte Resurse

