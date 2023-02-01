Director de Companii
Happiest Minds
Happiest Minds Salarii

Salariul de la Happiest Minds variază de la $14,388 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $47,338 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Happiest Minds. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $14.4K

Inginer Date

Data Scientist
$35.8K
Manager de Produs
$47.3K

Manager Inginerie Software
$25.9K
Arhitect de Soluții
$36.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Happiest Minds este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $47,338. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Happiest Minds este $35,789.

