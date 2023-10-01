Hansen Technologies Salarii

Salariul de la Hansen Technologies variază de la $9,478 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $112,025 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hansen Technologies . Ultima actualizare: 9/10/2025