Director de Companii
Hansen Technologies
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Hansen Technologies Salarii

Salariul de la Hansen Technologies variază de la $9,478 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $112,025 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hansen Technologies. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $9.5K
Analist de Afaceri
$79.4K
Manager de Produs
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Hansen Technologies is Manager de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,025. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hansen Technologies is $79,387.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Hansen Technologies

Companii Similare

  • Snap
  • Intuit
  • Pinterest
  • Databricks
  • Square
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse