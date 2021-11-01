Director de Companii
H-E-B
H-E-B Salarii

Salariul de la H-E-B variază de la $36,400 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $235,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la H-E-B. Ultima actualizare: 10/20/2025

Inginer Software
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Inginer Fiabilitate Site

Servicii Clienți
Median $36.4K
Designer de Produs
Median $89K

Manager de Produs
Median $140K
Manager Inginerie Software
Median $235K
Cercetător UX
Median $99K
Analist de Afaceri
Median $80.3K
Analist de Date
$128K
Data Scientist
Median $163K
Designer Grafic
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Recrutor
$121K
Vânzări
$63.9K
Nu găsești titlul tău?

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la H-E-B este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $235,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la H-E-B este $124,773.

