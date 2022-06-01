Director de Companii
GXO Salarii

Salariul de la GXO variază de la $10,322 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $419,588 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GXO. Ultima actualizare: 11/25/2025

Operațiuni de Afaceri
$420K
Analist de Afaceri
$60.7K
Dezvoltare Afaceri
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
Analist de Date
$10.3K
Specialist în Știința Datelor
$68.6K
Analist Financiar
$126K
Tehnolog Informații (IT)
$44.6K
Consultant în Management
$90.5K
Inginer Mecanic
$94.5K
Manager de Produs
$119K
Manager de Program
$126K
Inginer Software
$99.5K
Manager Inginerie Software
$139K
Manager Program Tehnic
$119K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la GXO este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $419,588. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GXO este $97,180.

