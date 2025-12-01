Director de Companii
Compensația pentru Analist de Afaceri in United States la Gusto totalizează $160K pe year pentru L3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Gusto. Ultima actualizare: 12/1/2025

Compensația Totală Medie

$121K - $138K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$107K$121K$138K$152K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Program de Vesting

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
Options

La Gusto, Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (1.67% lunar)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Gusto, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Gusto in United States ajunge la o compensație totală anuală de $159,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gusto pentru rolul de Analist de Afaceri in United States este $107,070.

Alte Resurse

