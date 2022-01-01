Guidewire Software Salarii

Director de Companii
Salariul de la Guidewire Software variază de la $16,768 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $371,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Guidewire Software. Ultima actualizare: 10/19/2025

Inginer Software
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Median $256K
Manager Inginerie Software
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arhitect de Soluții
Median $230K

Data Architect

Recrutor
Median $122K
Vânzări
Median $313K
Manager Program Tehnic
Median $204K
Contabil
$263K
Analist de Date
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Operațiuni Persoane
$277K
Designer de Produs
$193K
Manager de Produs
$137K
Manager de Program
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

24%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Guidewire Software, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 24% se dobândește în 4th-AN (6.00% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Guidewire Software este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $371,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Guidewire Software este $218,891.

