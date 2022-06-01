Director de Companii
Guidepoint
Guidepoint Salarii

Salariul de la Guidepoint variază de la $65,000 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $169,533 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Guidepoint. Ultima actualizare: 11/23/2025

Inginer Software
Median $125K
Servicii Clienți
Median $65K
Marketing
$78.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Manager de Produs
$74.8K
Manager Inginerie Software
$170K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Guidepoint este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $169,533. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Guidepoint este $78,075.

Alte Resurse

