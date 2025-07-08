Guerbet Salarii

Director de Companii
Guerbet
Salariul de la Guerbet variază de la $11,968 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $75,620 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Guerbet. Ultima actualizare: 11/23/2025

Asistent Administrativ
$12K
Specialist în Știința Datelor
$42.8K
Resurse Umane
$75.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Guerbet este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $75,620. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Guerbet este $42,757.

