Director de Companii
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies Salarii

Salariul de la GSPANN Technologies variază de la $139,300 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $161,700 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GSPANN Technologies. Ultima actualizare: 11/23/2025

Manager de Program
$162K
Inginer Software
$139K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la GSPANN Technologies este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $161,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GSPANN Technologies este $150,500.

Alte Resurse

