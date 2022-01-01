GSK Salarii

Intervalul salarial GSK variază de la $6,733 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $392,700 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai GSK . Ultima actualizare: 8/19/2025