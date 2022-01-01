GSK Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial GSK variază de la $6,733 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $392,700 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai GSK. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $177K
Specialist în Științe de Date
Median $86.1K
Asistent Administrativ
$71.7K

Inginer Biomecanic
$169K
Manager de Operațiuni
$28.8K
Analist de Afaceri
$28.2K
Inginer de Control
$91.3K
Servicii pentru Clienți
$36.1K
Manager de Științe de Date
$60.3K
Analist Financiar
$65.3K
Tehnolog IT
$59.7K
Consultant în Management
$114K
Marketing
$248K
Operațiuni de Marketing
$75.9K
Designer de Produs
$55.4K
Manager de Produs
$60.5K
Manager de Program
$129K
Manager de Proiect
$393K
Recrutor
$80.6K
Afaceri de Reglementare
$97.8K
Vânzări
$6.7K
Analist de Securitate Cibernetică
$105K
Manager de Inginerie Software
$86.1K
Arhitect de Soluții
$161K
Întrebări Frecvente

