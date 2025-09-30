Grid Dynamics Inginer Software Salarii în Moldova

Compensația pentru Inginer Software in Moldova la Grid Dynamics variază de la MDL 617K pe year pentru T2 la MDL 905K pe year pentru T3. Pachetul median de compensație pe year in Moldova totalizează MDL 705K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Grid Dynamics. Ultima actualizare: 9/30/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus T1 Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- T2 Software Engineer MDL 617K MDL 617K MDL 0 MDL 0 T3 Senior Software Engineer MDL 905K MDL 905K MDL 0 MDL 0 T4 Staff Software Engineer MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Grid Dynamics, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Grid Dynamics ?

