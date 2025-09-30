Grid Dynamics Inginer Software Salarii în Krakow Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Krakow Metropolitan Area la Grid Dynamics variază de la PLN 78.8K pe year pentru T1 la PLN 281K pe year pentru T4. Pachetul median de compensație pe year in Krakow Metropolitan Area totalizează PLN 227K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Grid Dynamics. Ultima actualizare: 9/30/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus T1 Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) PLN 78.8K PLN 78.8K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN 122K PLN 122K PLN 0 PLN 0 T3 Senior Software Engineer PLN 251K PLN 250K PLN 0 PLN 367 T4 Staff Software Engineer PLN 281K PLN 281K PLN 0 PLN 0 Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Grid Dynamics, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

