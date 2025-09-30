Grid Dynamics Inginer Software Salarii în Armenia

Compensația pentru Inginer Software in Armenia la Grid Dynamics variază de la AMD 18.15M pe year pentru T2 la AMD 25.76M pe year pentru T4. Pachetul median de compensație pe year in Armenia totalizează AMD 20.77M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Grid Dynamics. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus T1 Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) AMD -- AMD -- AMD -- AMD -- T2 Software Engineer AMD 18.15M AMD 18M AMD 0 AMD 154K T3 Senior Software Engineer AMD 23.09M AMD 22.89M AMD 0 AMD 192K T4 Staff Software Engineer AMD 25.76M AMD 23.45M AMD 0 AMD 2.31M Vizualizează 2 Mai multe niveluri

AMD 61.55M Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de AMD 11.54M+ (uneori AMD 115.41M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( AMD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Grid Dynamics, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Grid Dynamics ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă