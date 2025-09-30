Compensația pentru Inginer Software in Armenia la Grid Dynamics variază de la AMD 18.15M pe year pentru T2 la AMD 25.76M pe year pentru T4. Pachetul median de compensație pe year in Armenia totalizează AMD 20.77M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Grid Dynamics. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Grid Dynamics, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
