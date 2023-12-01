Greenphire Salarii

Salariul de la Greenphire variază de la $101,490 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $136,178 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Greenphire . Ultima actualizare: 9/9/2025