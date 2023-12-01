Director de Companii
Greenphire
Greenphire Salarii

Salariul de la Greenphire variază de la $101,490 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $136,178 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Greenphire. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Manager de Produs
$136K
Manager de Proiect
$101K
Inginer Software
$130K

Întrebări frecvente

Greenphire最高薪職位是Manager de Produs at the Common Range Average level，年度總薪酬為$136,178。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Greenphire年度總薪酬中位數為$130,340。

