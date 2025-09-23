Director de Companii
Great Learning
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Program

  • Toate salariile Manager de Program

Great Learning Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in India la Great Learning variază de la ₹982K la ₹1.39M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Great Learning. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

₹1.12M - ₹1.32M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹982K₹1.12M₹1.32M₹1.39M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Program contribuțiis la Great Learning pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.21M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Great Learning?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Program oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Korkein ilmoitettu palkkaus Manager de Program roolille yrityksessä Great Learning in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,394,866. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Great Learning Manager de Program roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹982,471.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Great Learning

Companii Similare

  • DoorDash
  • Stripe
  • Square
  • Flipkart
  • PayPal
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse