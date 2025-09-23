Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in India la Great Learning variază de la ₹10.65M la ₹15.46M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Great Learning. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

₹12.08M - ₹14.03M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹10.65M₹12.08M₹14.03M₹15.46M
Interval Comun
Interval Posibil

₹13.98M

Care sunt nivelurile de carieră la Great Learning?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Great Learning in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹15,459,613. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Great Learning pentru rolul de Designer de Produs in India este ₹10,652,842.

