  • Salarii
  • Contabil

  • Toate salariile Contabil

  • Greater Los Angeles Area

Grant Thornton Contabil Salarii în Greater Los Angeles Area

Pachetul median de compensație pentru Contabil in Greater Los Angeles Area la Grant Thornton totalizează $86.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Grant Thornton. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Total pe an
$86.5K
Nivel
Senior Associate
Salariu de bază
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Grant Thornton?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Tax Accountant

Auditor

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil la Grant Thornton in Greater Los Angeles Area ajunge la o compensație totală anuală de $97,270. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Grant Thornton pentru rolul de Contabil in Greater Los Angeles Area este $86,500.

