Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Granicus totalizează ₹1.82M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Granicus. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.82M
Nivel
L3
Salariu de bază
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Granicus?

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Granicus in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,056,011. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Granicus pentru rolul de Inginer Software in Greater Bengaluru este ₹2,196,730.

Alte Resurse