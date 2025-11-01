Compensația pentru Inginer Software in United States la Grainger variază de la $107K pe year pentru Software Engineer I la $195K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $139K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Grainger. Ultima actualizare: 11/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
