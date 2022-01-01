Director de Companii
Gradle
Gradle Salarii

Salariul de la Gradle variază de la $100,500 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $177,110 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gradle. Ultima actualizare: 10/19/2025

Inginer Software
Median $162K
Recrutor
$101K
Vânzări
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Gradle este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $177,110. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gradle este $161,500.

