Gradient AI Salarii

Salariul de la Gradient AI variază de la $122,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $185,000 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gradient AI. Ultima actualizare: 10/19/2025

Data Scientist
Median $185K
Inginer Software
Median $122K
Manager Inginerie Software
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Gradient AI este Data Scientist cu o compensație totală anuală de $185,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gradient AI este $182,580.

