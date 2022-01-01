Director de Companii
Grabango
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Grabango Salarii

Salariul de la Grabango variază de la $65,325 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $210,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Grabango. Ultima actualizare: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
Cercetător UX
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Grabango este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $210,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Grabango este $140,700.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Grabango

Companii Similare

  • LeadIQ
  • GCOM
  • Phase2
  • ProfitWell
  • Thycotic
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse