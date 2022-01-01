Grabango Salarii

Salariul de la Grabango variază de la $65,325 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $210,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Grabango . Ultima actualizare: 10/19/2025