  • Salarii
  • Arhitect de Soluții

  • Toate salariile Arhitect de Soluții

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada Arhitect de Soluții Salarii în Greater Ottawa Area

Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Greater Ottawa Area la Government of Canada totalizează CA$111K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Government of Canada. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Total pe an
CA$111K
Nivel
Entry
Salariu de bază
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Government of Canada?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Funcții incluse

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Government of Canada in Greater Ottawa Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$118,490. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Government of Canada pentru rolul de Arhitect de Soluții in Greater Ottawa Area este CA$111,120.

Alte Resurse