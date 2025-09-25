Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in Canada la Government of Canada totalizează CA$100K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Government of Canada. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
company icon
Government of Canada
Web Designer
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$100K
Nivel
L2
Salariu de bază
CA$100K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
3 Ani
CA$226K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Government of Canada in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$123,959. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Government of Canada pentru rolul de Designer de Produs in Canada este CA$100,103.

