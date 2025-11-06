Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Asistent Administrativ in Greater Toronto Area la Government of Canada totalizează CA$77.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Government of Canada. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
Government of Canada
Supervisor
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$77.3K
Nivel
AS-03
Salariu de bază
CA$77.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
7 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la Government of Canada in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$80,435. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Government of Canada pentru rolul de Asistent Administrativ in Greater Toronto Area este CA$77,255.

