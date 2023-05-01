Gorilla Technology Group Salarii

Director de Companii
Salariul de la Gorilla Technology Group variază de la $25,046 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $58,854 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gorilla Technology Group. Ultima actualizare: 11/23/2025

Inginer Software
Median $25K
Specialist în Știința Datelor
$58.9K
Manager de Produs
$33.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Gorilla Technology Group este Specialist în Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $58,854. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gorilla Technology Group este $33,714.

