Gorgias Salarii

Salariul de la Gorgias variază de la $92,063 în compensație totală pe an pentru un Succesul Clientului in France la nivelul inferior până la $199,000 pentru un Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gorgias . Ultima actualizare: 11/23/2025