Director de Companii
Gorgias
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Gorgias Salarii

Salariul de la Gorgias variază de la $92,063 în compensație totală pe an pentru un Succesul Clientului in France la nivelul inferior până la $199,000 pentru un Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gorgias. Ultima actualizare: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $115K
Șef de Cabinet
$197K
Succesul Clientului
$92.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Marketing
$199K
Manager Parteneri
$132K
Designer de Produs
$135K
Manager de Produs
$113K
Manager Inginerie Software
$128K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Gorgias este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $199,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gorgias este $130,072.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Gorgias

Companii Similare

  • Rocket Software
  • Zenoti
  • Avenue Code
  • Puppet
  • Aquent
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gorgias/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.