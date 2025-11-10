Director de Companii
Designer de Produs Nivel

L4

Nivele la Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Media Anual Compensația Totală
€150,696
Salariul de Bază
€83,853
Opțiuni de Acțiuni ()
€39,326
Bonus
€8,981

Google logo
+€17.5K
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Alte Resurse