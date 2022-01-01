Goibibo Salarii

Salariul de la Goibibo variază de la $11,854 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $65,444 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Goibibo . Ultima actualizare: 10/16/2025