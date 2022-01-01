Director de Companii
Goibibo
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Goibibo Salarii

Salariul de la Goibibo variază de la $11,854 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $65,444 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Goibibo. Ultima actualizare: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $15.6K

Inginer Software Backend

Designer de Produs
$11.9K
Manager de Produs
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Manager Inginerie Software
$65.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Goibibo este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $65,444. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Goibibo este $38,255.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Goibibo

Companii Similare

  • OYO
  • Kiwi.com
  • Klook
  • Click Travel
  • Virtuoso
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse