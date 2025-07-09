Godrej Salarii

Intervalul salarial Godrej variază de la $5,923 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $75,375 pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Godrej . Ultima actualizare: 8/11/2025