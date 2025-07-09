Directorul Companiilor
Godrej
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Godrej Salarii

Intervalul salarial Godrej variază de la $5,923 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $75,375 pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Godrej. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Dezvoltare de Afaceri
$75.4K
Analist de Date
$5.9K
Resurse Umane
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Godrej este Dezvoltare de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $75,375. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Godrej este $12,532.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Godrej

Companii Asoc

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse