Director de Companii
GoBolt
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

GoBolt Salarii

Salariul de la GoBolt variază de la $29,804 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $132,184 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GoBolt. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $88.3K
Servicii Clienți
$29.8K
Analist de Date
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manager Inginerie Software
$132K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Die bestbezahlte Position bei GoBolt ist Manager Inginerie Software at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $132,184. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GoBolt beträgt $89,390.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru GoBolt

Companii Similare

  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse