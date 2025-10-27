Director de Companii
GMR Group
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Asistent Administrativ

  • Toate salariile Asistent Administrativ

GMR Group Asistent Administrativ Salarii

Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in India la GMR Group variază de la ₹2.08M la ₹2.91M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GMR Group. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

₹2.26M - ₹2.73M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹2.08M₹2.26M₹2.73M₹2.91M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Asistent Administrativ contribuțiis la GMR Group pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la GMR Group?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Asistent Administrativ oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la GMR Group in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,906,555. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GMR Group pentru rolul de Asistent Administrativ in India este ₹2,079,690.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru GMR Group

Companii Similare

  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Google
  • Databricks
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse